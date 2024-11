L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri ad irrigare le piante

LIMBADI (VV) - Coltivava piante di canapa in un terreno di sua proprietà. I carabinieri ne hanno trovate e distrutte undici. Fermato C.P., 57 anni, di Limbadi. La piccola piantagione era nascosta tra la vegetazione in una località impervia di collina. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre irrigava gli arbusti. Il 57enne si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del Tribunale di Vibo Valentia. (rc)