L'uomo aveva creato una serra a pochi chilometri di distanza dalla sua abitazione

GIZZERIA LIDO (CZ) – E’ stato fermato e ora si trova agli arresti domiciliari in attesa che l’autorità giudiziaria decida il da farsi. Sono stati carabinieri a scoprire la piantagione di canapa e a individuare chi la coltivava: A.B., 52 anni, sorvegliato speciale e con l’obbligo di soggiorno. L’uomo aveva realizzato una serra in un terreno protetta da una fitta vegetazione e distante alcuni chilometri dalla sua abitazione dove gli investigatori hanno scoperto che si recava con frequenza. I carabinieri lo hanno sorpreso in flagranza di reato mentre era intento a concimare gli arbusti. Il 52enne adesso si trova agli arresti domiciliari. (rc)