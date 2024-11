La piantagione è stata scoperta dagli agenti del commissariato di Lamezia Terme che inoltrandosi tra rovi ed arbusti hanno scoperto una serra irrigata da una pompa idraulica

SAN PIETRO A MAIDA (CZ) - Coltivavano una piantagione di canapa indiana lungo la riva di un corso d’acqua. La polizia aveva individuato il terreno. Quando gli agenti sono intervenuti tre uomini che erano sul posto sono fuggiti inoltrandosi nella fitta boscaglia che creava un naturale riparo alla piantagione. I tre sono stati però individuati e fermati. Gli agenti del commissariato di Lamezia Terme inoltrandosi tra rovi ed arbusti hanno scoperto una serra irrigata da una pompa idraulica. Centocinquantasette le piante sequestrate, insieme a sette chilogrammi di droga già essiccata e pronta per essere commercializzata.

I nomi degli indagati. Avevano realizzato una grossa piantagione di canapa indiana vicina ad un corso d'acqua in località Guarna, a San Pietro a Maida, le tre persone sottoposte a fermo. In manette sono finiti Antonio Salatino di 48 anni, Maurizio De Fazio di 50 e Pasquale Tedesco di 55. Sulle loro responsabilità gli investigatori non hanno dubbi anche se i tre sono stati fermati dopo essere fuggiti dalla piantagione al momento dell'arrivo della poliza. Uno dei tre, Maurizio De Fazio, nella fuga, è caduto ferendosi. I tre fermati si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

