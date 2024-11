Quattro le persone finite in manette. Denunciati a piede libero due minorenni

CORIGLIANO CALABRO (CS) - Una donna, i suoi due figli maggiori, un ragazzo ed una ragazza, ed il fidanzato di questa ultima sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I quattro sono tutti di nazionalità rumena. Denunciati in stato di libertà anche i due figli minorenni della donna. In un terreno e in un magazzino annessi all’abitazione in cui abita la famiglia, tutti braccianti agricoli, i carabinieri hanno trovato 20 piante di canapa indiana, 6 appena piantumate e 14 essiccate. Avrebbero prodotto 4 chilogrammi di droga. Altri 600 grammi di sostanza stupefacente sono stati rinvenuti in tre involucri che si trovavano nel magazzino perquisito dai carabinieri.