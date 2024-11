Individuato dai carabinieri il presunto truffatore: si tratta di un 26enne non nuovo a simili 'imprese'

VIBO VALENTIA - Otto cerchioni in lega per le ruote della sua auto. Otto pezzi nuovi fiammanti acquistati su ebay da una ditta trevigiana. Prezzo complessivo, comprensivo di spedizione, 1.330 euro. Transazione effettuata e promessa di pagamento in contrassegno al corriere alla consegna. L’acquirente, un giovane di 26 anni di Vibo Valentia, al momento di pagare ha staccato un assegno. I titolari della ditta hanno provato ad incassare l’assegno ma hanno trovato la sorpresa: hanno scoperto che sul conto dell’acquirente non c’era un euro. Immediata la denuncia. I carabinieri avviate le indagini hanno scoperto che il 26enne non era nuovo a transazioni del genere. Il giovane è stato denunciato per truffa.