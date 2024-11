In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la commissione alle pari opportunità del Comune di Filadelfia, presieduta da Liliana Campisano, in collaborazione con il Teatro Comunale, guidato da Letizia Dastoli, hanno dato vita a un progetto curato da Anna Macri, scrittrice e formatrice, da sempre impegnata in ambito sociale e componente dell’Associazione di volontariato “Astarte” che tutela le donne vittime di violenza.

Un progetto composto da un laboratorio teatrale nel quale sono stati coinvolti gli alunni seconda media dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia e Francavilla Angitola. Il laboratorio, attraverso giochi teatrali, ha fornito ai ragazzi spunti di riflessione su cosa significhi identità di genere e accettazione dell’altro individuo. Interfacciandosi con la Macri, per i giovani studenti è stata l’occasione per approfondire un tema non del tutto scontato per la loro età.

Una manifestazione che è proseguita con lo spettacolo teatrale “Ballata per piccole Iene”, scritto e interpretato da Anna Macri, in scena per la prima volta all’Auditorium Comunale di Filadelfia. Una rappresentazione che ha commosso ed emozionato il pubblico per l’intensità dell’interpretazione e la forza dei dialoghi. Una suggestione accentuata dall’onda emotiva suscitata in Italia dal recentissimo omicidio della giovane studentessa Giulia Cecchettin.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale di Filadelfia, da sempre sensibile a questi temi. «La chiave per sconfiggere una simile piaga – hanno sottolineato - è la prevenzione che si raggiunge attraverso l’educazione al rispetto del prossimo e l’accettazione della volontà degli altri anche se questa ci causa sofferenza, ragion per cui si deve lavorare sulle nuove generazioni educandole al rispetto. In tutto ciò un ruolo fondamentale è svolto dalla famiglia e dalla scuola».