Mercoledì 9 aprile si terrà presso presso la Sala Riunioni A dell'Unical (aula Magna B. Andreatta) un evento singolare, nato da un'idea delle associazioni Itaca e The Cube, dei rispettivi presidenti delle associazioni: Antonio Guarascio ed Enrico Lia e di tutti gli associati.

Sarà presente l'editore del network LaC Domenico Maduli, il quale parlerà, ai ragazzi presenti in sala, di come il suo progetto sia riuscito a concretizzarsi, in una terra difficile, quanto bella, come la Calabria. Un'impresa straordinaria, tra le televisioni più importanti del Sud Italia, con centinaia di dipendenti, giornalisti d'eccellenza, le migliori penne ed i migliori volti della Calabria, che da anni si spendono per raccontare il nostro territorio, senza sconti.

LaC ha sempre denunciato il male di questa terra, senza mai dimenticarne le meraviglie, raccontando anche una Calabria bella, che merita di essere conosciuta da tutti.



Insieme all'editore Maduli sarà presente il direttore dell'informazione di LaC Franco Laratta, già parlamentare, giornalista sin da ragazzino. Laratta ci parlerà di quanto sia importante un'informazione pulita, onesta, fatta sul campo ogni giorno.



Sarà presente Francesco Aiello, professore ordinario Unical di Economia politica. Insieme a lui cercheremo di avere una visione globale della comunicazione, di quanto essa posso essere importante, essenziale, per tutti i cittadini.



A coordinare gli interventi ci sarà Ernesto Mastroianni, giovane giornalista, da qualche anno impegnato su LaCtv per la conduzione di alcuni format e attivo tra i giornalisti e gli opinionisti di LaCnews24.



L'evento ha lo scopo di sensibilizzare i giovani alla comunicazione, comprendendo pienamente l'importanza di essa, anche e soprattutto, nel fare impresa.