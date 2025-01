«Allora dottoressa se lo aspettava?» Elena Sodano, direttrice dell’associazione Ra.Gi e da anni impegnata in favore delle persone con demenze, scoppia in una risata prorompente, un misto di emozione e felicità.

«Mi sembra ancora tutto un gioco, un meraviglioso gioco in cui mi sono trovata protagonista senza volerlo». Il terzo posto alle spalle del rettore Leone dell’Unical ed il capitano dell’Us Catanzaro Iemmello nel sondaggio di LaC tra i Calabresi più influenti del 2024 l’ha sorpresa abbastanza.

Centinaia di messaggini festosi

«Ancora non ho realizzato del tutto – ci dice al telefono durante una delle poche pause quotidiane che si concede –. La prima notizia me l’ha data una cara amica, l’assessore Mimma Bumbaca di Locri. Ma chi, dove, come, ma sei sicura? Devo aver balbettato (e ride ancora compiaciuta, ndr). Poi ho capito dai messaggi che continuavano ad arrivarmi che poteva essere vero, visto che riceviamo ancora oggi testimonianze di affetto puro anche da familiari di persone che non ci sono più, una sorta di legame tra terra e cielo come mi hanno scritto».

Intere famiglie hanno votato per lei, un piccolo-grande tributo di riconoscenza che non è costato nulla ma ha mandato un forte segnale. «È il gioco della verità, mi ha detto Anna – continua Sodano –, perché i calabresi hanno premiato quello che realmente vogliono, la Cultura con il rettore, la voglia di riscatto tramite lo Sport con il calciatore e me, un’anarchica visionaria che ha voluto fortemente qualcosa che prima era ritenuta impossibile».

Tra i messaggi più distanti per chilometri quello del giornalista torinese Tripaldi che ha colto l’importanza di un risultato molto autentico. Un altro testo che l’ha colpita riportava una metafora assai profonda: “Le nostre pecore sono buone ma non sono le migliori di tutte; possono migliorare il proprio latte solo se escono dal recinto e si contaminano e si confrontano con le altre”.

Una volta saputo, incidentalmente, del sondaggio è partito anche il contributo della “squadra” professionale Ra.Gi. Una delle collaboratrici più attive, Amanda, le ha scritto “Complimenti al nostro Capo, noi la votiamo tutti i giorni”.

Sodano nuova influencer? «Mah speriamo, perché gli influencer migliori resistono al tempo, gli altri sono fugaci, a termine. Diciamo che si tratta di un voto visibilmente vero, non certo manipolabile».

Il bilancio del 2024

Ma qual è stato il suo bilancio del 2024? «Non può che essere positivo, anzi positivissimo – afferma Elena –, abbiamo “CasaPaese” di Cicala piena di ospiti e lavori pressoché finiti alla seconda casa, quella di Miglierina. Inoltre abbiamo inaugurato il Centro diurno nel centro di Catanzaro, con tante persone assistite».

I nuovi progetti

«Il 2025 vedrà due progetti importantissimi – annuncia con la voce vivida di emozione – entrambi finanziati dalla Fondazione Roma: uno si chiama “Primi passi con la demenza” e sarà uno screening itinerante; il secondo vedrà aprire il primo albergo d’Italia per effetti da demenza che potranno seguire le famiglie in vacanza».

Personaggi calabresi influenti, datevi da fare: il terzo posto di Sodano sembra più un trampolino che un apice.