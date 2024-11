Per la prima volta quest'anno il tradizionale evento non si tiene in piazza San Giovanni, dove sono in corso i lavori per il Giubileo 2025. Partenza ritardata a causa del maltempo e di un problema tecnico, ma poi si comincia

Concertone bagnato a Roma per il Primo Maggio. L'evento, che quest'anno si tiene per la prima volta si tiene al Circo Massimo e non in piazza San Giovanni - dove sono in corso i lavori in vista del Giubileo 2025 - è partito alle 13.15. La cantante Big Mama ha condotto la prima parte, mentre la pioggia ha concesso una tregua alle persone assiepate sotto al palco. Questi gli artisti del pre-concerto: Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis, oltre ai tre finalisti del contest 1MNext dedicato agli artisti emergenti, ovvero Atarde, Giglio, Moonari.

Alle 15.15 si entra invece nel vivo del concerto, con la diretta su Rai3 dello show condotto da Noemi e Ermal Meta, quest'anno intitolato “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. Ma il maltempo contringe subito a fare marcia indietro. Sotto al palco gli ombrelli colorati di coloro che, nonostante tutto, hanno deciso di resistere. Alle 15.34 Ermal Meta esce sul palco invitando all'attesa e intrattenendo il pubblico mentre i tecnici sono al lavoro per risolvere un problema sopraggiunto nel frattempo. Imbracciando la chitarra, intona Hallelujah di Leonard Cohen. E la pioggia concede un'altra tregua. Noemi lo raggiunge sul palco e dice: «L'Hallelujah ha funzionato». E il concerto può partire.

A esibirsi saranno, tra gli altri Mahmood, Ultimo, Geolier, Achille Lauro, Cosmo, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Morgan, Motta, Negramaro, Dargen D’amico, Piero Pelù, Cor Veleno, Rose Villain, Ariete, BigMama, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Malika Ayane, Noemi, Olly, Piotta, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai.

L'affluenza non è quella degli altri anni, sicuramente a causa del maltempo che ha scoraggiato molte persone. Ma diversi sono arrivati da ogni parte d'Italia e già da ieri hanno presidiato la location dell'evento: provenienti dalla Calabria e dalla Puglia, hanno passato la notte in tenda o per terra.