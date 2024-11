La Calabria ha dato oggi il benvenuto alla carovana del Concours Mondial de Bruxelles, che si svolge a Rende dal 19 al 22 maggio: 310 professionisti degustatori arrivati da ben 45 nazioni per la prestigiosa competizione enologica di livello internazionale. La Regione - riferisce una nota dell'assessorato all'Agricoltura -, grazie a un intenso programma di intrattenimento, ha l'obiettivo di condurre le delegazioni di assaggiatori in un vero e proprio viaggio alla scoperta della Calabria.

Ad attendere gli ospiti internazionali ci sono Masterclass tematiche (già avviate in questa prima giornata con l’appuntamento dal titolo “Alle origini del vino”), degustazioni enogastronomiche, visite guidate tra dimore storiche e luoghi incantevoli, dalla montagna al mare, passando per le città. Il comune di Rende è base della competizione e proprio qui, domattina, si aprirà ufficialmente la gara per decretare i vini più buoni, con una inaugurazione istituzionale che vedrà il taglio del nastro al palazzetto dello sport.

Nella giornata di oggi, i degustatori provenienti da tutto il mondo hanno potuto scoprire la Sila e la costa tirrenica catanzarese. Tappa iniziale del tour è stata quella del Cupone, località a ridosso del lago Cecita, nel Parco nazionale della Sila, così chiamata dall'omonimo fiume che vi scorre. Qui, sono stati accolti dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

«Non potevamo mancare da questo splendido posto che è la Sila – ha dichiarato Gallo – La Sila è un marcatore identitario della nostra regione. Poco conosciuto, ma che ha tanto da mostrare sia in termini di paesaggio, sia in termini di clima e sia, soprattutto, in termini di prodotti che sono straordinari e che hanno una tipicità e una unicità che connota anche la nostra regione. Ci tengo a ricordare – ha aggiunto l’assessore – che Jole Santelli mi ha insegnato ad amare la Sila. Così, abbiamo espressamente voluto accogliere i nostri ospiti con un primo passaggio in Sila per cominciare ad affascinarli con le bellezze della regione. D’altro canto, è nostra intenzione lasciare loro un ricordo unico, il ricordo di una terra bellissima della quale siamo orgogliosi. Non potevamo non presentarci con l’abito migliore e quindi con la Sila».

L’assessore all’Agricoltura ha posto l’accento sulla volontà di mettere in vetrina, cogliendo l’importante occasione di lancio legata al Concours, «le cose più belle per far conoscere l’intera Calabria. Poche regioni possono vantare questa straordinarietà: in pochi chilometri si arriva da duemila metri fino al livello del mare e fino in spiaggia. Ci sono anche piste da sci da cui mentre si scia si osserva lo stretto di Messina e il mare». Il riferimento è dunque andato agli impianti sciistici della provincia di Reggio Calabria, sull’Aspromonte. «Ma oggi, dopo questa giornata in montagna – ha concluso Gianluca Gallo durante la tappa al Cupone - sbalordiremo i nostri ospiti perché in pochi chilometri ci sposteremo a Gizzeria, sul mare, in provincia di Catanzaro, in uno dei più bei lidi della nostra costa». E proprio sulla costa si è chiusa la prima giornata in Calabria degli assaggiatori professionisti del vino.