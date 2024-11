E' successo a Gerocarne, nelle preserre vibonesi

GEROCARNE (VV) - Gli agenti del posto di Polizia di Serra San Bruno hanno arrestato per evasione un trentenne di Gerocarne, centro delle Preserre vibonesi. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla sua abitazione per recarsi a casa di alcuni parenti. Una volta convalidato l'arresto, per lui è stato emesso dal Tribunale di Vibo Valentia un nuovo provvedimento di detenzione domiciliare. (lc)