È iniziato 90 anni fa il futuro di Confindustria di Cosenza. Nei giorni scorsi ha celebrato il longevo compleanno nel Supercinema Modernissimo del capoluogo bruzio. Una festa a cui ha partecipato un gremito parterre, dalle imprese associate agli ospiti d’onore invitati per l’occasione: Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria; Claudio De Vincenti, ministro della Coesione territoriale e del Mezzogiorno, in collegamento da Roma; Antonio Gentile, sottosegretario per lo sviluppo economico; Mario Oliverio presidente della regione Calabria e Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza.

A fare gli onori di casa il presidente Confindustria Cosenza e Unindustria Calabria, Natale Mazzuca e Rosario Branda, direttore Confindustria Cosenza. Un evento particolarmente importante per celebrare i 90 anni di costituzione di una Associazione protagonista della storia della provincia di Cosenza, la più estesa della regione. Raccontare la storia delle imprese e delle industrie significa anche raccontare la storia dello sviluppo sociale e civile di un territorio che nel corso degli anni, grazie ad esso, è notevolmente cambiato.

Novant’anni rappresentano infatti un periodo lungo di un percorso impegnativo che giunge ad oggi con un bagaglio che appartiene a tutta la comunità, ad iniziare dalle imprese che hanno alimentato l’economia locale, contribuendo alla creazione di ricchezze e di opportunità di lavoro per tante generazioni. Nel corso dell’assemblea sono state consegnate targhe realizzate dal maestro Spadafora di San Giovanni in Fiore ai rappresentanti delle imprese operanti sul territorio da 90 anni, a quelle imprese aderenti all’Associazione da 25 e 50 anni, ai presidenti e ai dipendenti in pensione.

Durante la manifestazione è stata consegnata una testimonianza di gratitudine ai presidenti in vita che hanno guidato l’associazione dal 1974 ad oggi: Ernesto Marano, Umberto De Rose, Raffaele De Rango, Renato Pastore e, l’attuale, Natale Mazzuca.Una pergamena di ringraziamento per i 30 anni di lavoro nella direzione dell’Associazione è stata consegnata dal Presidente Mazzuca al Direttore Rosario Branda. L’evento è stato celebrato da poste italiane con uno speciale annullo filatelico.

f.g.