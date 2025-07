VIDEO | Il servizio telefonico, istituito per il quarto anno dall'assessorato al Welfare, resterà operativo per tutto il mese di agosto. Prevista assistenza per spesa e farmaci

Resterà attivo per tutto il mese di agosto il servizio Sos Caldo, istituito per il quarto anno in favore degli anziani in difficoltà, dall'assessorato al Welfare del Comune di Catanzaro diretto da Nunzio Belcaro.

I servizi

Loprete

«Dalle ore 9 alle 19 noi tramite un numero verde facciamo in modo che i diversamente giovani chiamino per ogni necessità e quest'anno noi nel progetto abbiamo messo anche il supporto psicologico e quello della nutrizionista – afferma Luciana Loprete , vicepresidente dell’ Univoc co-vincitore del bando -mentre i nostri operatori che si prestano a chiacchierare e fare compagnia anche telefonicamente a chi diciamo non può andare in vacanza, preferisce stare in casa oppure è costretto. Quest'anno insieme a un'altra associazione abbiamo vinto per la seconda annualità questo bando. Le due associazioni che hanno appaltato questo bando sono “Regalati un Sorriso” e noi di “Univoc” ed insieme collaboriamo per dare il meglio ai nostri anziani».

Una missione

All'interno della sede Univoc del quartiere Piterà, in via Gattoleo, ci sono Antonella, Daniela e Gianluigi assieme a tanti volontari. Sono loro a ricevere o a chiamare gli anziani bisognosi di fare la spesa, prendere i farmaci, pagare le utenze o semplicemente di combattere la solitudine.

«SOS Caldo è partito – aggiunge Loprete – telefonate cari amici anziani, vi faremo compagnia, assisteremo, risolveremo ogni problema, chiamateci all' 800 151 110, non esitate, noi siamo qui per voi. S.O.S. Caldo della provincia del comune di Catanzaro è a vostra disposizione. Verranno gli operatori, porteranno la loro freschezza, il loro sorriso, la loro gioventù. Organizzandoci al meglio anche con delle cene grigliate, qualche pranzo, cercheremo di rendere le vostre giornate meno calde, meno buie».