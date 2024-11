Unità per la Costituzione li ha designati in occasione dell'Assemblea nazionale: «L'obiettivo è selezionare i profili migliori per attivare un processo di rinnovamento»

Presentati i candidati al rinnovo del Consiglio superiore della Magistratura.

Unità per la Costituzione, in base alla individuazione dei candidati effettuata dalle assemblee distrettuali e agli esiti delle primarie indette nei distretti li ha designati in occasione dell'Assemblea nazionale. Si tratta, viene specificato in una nota, «di un appuntamento importante per l'intero Paese, al quale Unicost arriva dopo un intenso confronto interno, finalizzato a selezionare i profili migliori per attivare quel processo di rinnovamento dell'organo di governo autonomo della magistratura che possa restituire allo stesso la credibilità e la autorevolezza che merita».

Unicost, si sottolinea ancora, «nel ribadire i propri tratti fondanti, costituiti dal non collateralismo con partiti politici e centri di potere affaristici e dal ripudio di pregiudizi di stampo ideologico, in ossequio al principio di terzietà costituzionale, favorisce una rappresentanza plurale e impegnata a vigilare sul rispetto dell'autonomia e della indipendenza, anche interna, della magistratura. Come sempre, Unicost si ispira ai principi costituzionali, per assicurare - si osserva ancora - una Giustizia efficiente ed equa, fondamentale per la stessa tenuta democratica del Paese, in contrasto con le derive burocratiche e gerarchizzanti che stanno investendo la magistratura italiana».

I candidati individuati sono: