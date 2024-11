Il leader del M5s Giuseppe Conte ha preso parte questa mattina alla marcia antimafia Bagheria - Casteldaccia, in Sicilia. «Un enorme argine alle mafie fatto di cittadini, associazioni e, soprattutto, da tanti, tantissimi studenti», ha commentato sulla sua pagina facebook a margine dell'iniziativa.

«I ragazzi con cui ho parlato stamattina in Sicilia alla marcia Bagheria-Casteldaccia contro le mafie - ha aggiunto l'ex premier - rappresentano il seme del cambiamento, il vento che diffonde il "fresco profumo della libertà" e scaccia via "il puzzo del compromesso morale", di cui parlava Borsellino. È stato anche suggestivo potermi collegare proprio da qui con "La tazzina della Legalità" in Calabria, evento con tanti studenti a sostegno degli imprenditori e dei cittadini che si ribellano alle intimidazioni dei clan».

«Sicilia e Calabria unite nella lotta alle mafie - ha rimarcato Conte -. Il M5s c'è e ci sarà sempre, non rinunceremo mai ad essere il primo avamposto politico a difesa della legalità».