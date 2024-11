Il conto alla rovescia è iniziato, ma bisognerà attendere a metà della prossima settimana per vedere finalmente Caronte allentare la morsa insopportabile del caldo. Per allora, a cominciare, dalle regioni del Nord, le temperature scenderanno grazie all’ingresso sul Mediterraneo di area fredda. E questo porterà anche pioggia e temporali che potrebbero contrastare la siccità sempre più grave che attanaglia l’Italia. Ma fino ad allora il caldo continuerà ad essere insopportabile su tutta la Penisola attorno ai 38-40°. Al Centro ed al Sud, sarà anche peggio, con il termometro sfiorerà che sfiorerà i 45°C o addirittura li oltrepasserà.

Sono queste le previsioni di Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it che, come accennato, annuncia un brusco cambiamento a partire da martedì. Un probabile cedimento di Caronte favorirà, infatti, un calo termico e temporali sparsi al Nord, anche in Pianura Padana. Nella giornata successiva l'aria più fresca ed instabile in arrivo dall'Atlantico scivolerà verso il Centro arrivando anche al Sud dove potrebbe causare delle piogge persistenti. Il weekend tra l'8 ed il 10 luglio potrebbe essere addirittura caratterizzato da maltempo diffuso al Sud e su parte delle regioni del medio Adriatico.

Nel dettaglio:

Venerdì 1. Al Nord: soleggiato e molto caldo con temporali sulle Alpi orientali. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: continua una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40°C.

Sabato 2. Al Nord: soleggiato e molto caldo. Al Centro: sole e caldo intenso eccezionale con valori di nuovo sui 40°C. Al Sud: dominio di Caronte con solleone e caldo opprimente.

Sabato da caldo record, 22 città con il bollino rosso

Il bollettino del ministero della Salute lancia l'allarme afa. Da Bologna a Roma, da Messina a Cagliari passando per Napoli, il termometro si impenna in tutto lo Stivale. Nel weekend Roma e Firenze a 40 gradi. Domani più fresco al Nord.

Domenica 3. Al Nord: soleggiato e molto caldo, qualche temporale di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso eccezionale con valori sui 40°C. Al Sud: dominio di Caronte con solleone e caldo opprimente.