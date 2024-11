Tutto pronto a Cardinale per la festa più colorata dell'anno. Domenica 19 febbraio andrà in scena la prima edizione del carnevale a tema organizzato dalla locale Pro loco insieme all'amministrazione comunale. A partire dalle 14.30 la parata di maschere si snoderà tra Novalba e Cardinale accompagnata dal complesso bandistico di Novalba con spettacolo di gendarmi e giganti. Ad addolcire l'evento ci penseranno i dolci tipici del periodo, chiacchiere, crepes e cioccolata calda. Tema scelto per la festa “serie tv e film”.

Nel corso del pomeriggio dunque ci sarà spazio per le esibizioni dei gruppi in gara che, con una piccola e simbolica quota di partecipazione, vorranno mettersi in gioco con simpatici sketch. Una giuria voterà il travestimento, il talento e l'originalità, tre i premi in palio. L'invito a partecipare è dunque rivolto a tutti coloro che, grandi e piccini, hanno voglia di tanto sano divertimento.