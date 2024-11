Si è tenuta presso la Sala “De Cardona” della BCC Mediocrati la conferenza stampa di presentazione di “Cassette rosse in BCC”, un progetto che nasce dalla volontà di contrastare tutte le forme di violenza e in particolare quella di genere, proposto dall’Associazione “Sportello Rosa Aps” e promosso dalla BCC Mediocraticon il patrocinio di iDEE - Associazione delle Donne del Credito Cooperativo e della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria.

Con il presidente Nicola Paldino parliamo di questa importante idea che adesso viene concretizzata.

«L'idea è nata in seno alla Federazione Campania Calabria delle BCC, grazie all'Associazione Sportello Rosa aps che agisce nell'ambito della difesa delle donne e che ha cercato e trovato, nelle BCC, un partner attento e sensibile ai bisogni della comunità e delle persone più bisognose di aiuto».

Più di un soggetto è coinvolto nel progetto.

«Noi siamo una cooperativa, quindi abituati per natura a collaborare con gli altri. I nostri partner in questo progetto, a parte il direttore della Federazione, Franco Vildacci, sono l'avvocato Gabriella Marotta e la dottoressa Carla D'Alessio dell'Associazione Sportello Rosa».

E vediamo dove saranno installate e come funzioneranno le cassette.

«Inizialmente intendiamo installarle dinanzi alle filiali di Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e San Marco Argentano. Vi si potranno imbucare segnalazioni di violenza di qualsiasi genere che saranno raccolte dall'Associazione e gestite secondo protocolli ormai collaudati nel tempo».

Oltre alla segnalazione e alla denuncia, seguiranno certamente anche i necessari aiuti.

«Siamo consapevoli del fatto che uno dei primi ostacoli che si presentano ad una donna che si decide a denunciare è quello della sostenibilità economica. Per questo, la Banca è pronta ad aprire le porte a tutte coloro che saranno presentate dall'Associazione Sportello Rosa».

Il progetto si potrebbe estendere in altre regioni italiane.

«Il progetto è partito dalla Federazione Campania Calabria e si è già esteso al di fuori di queste due regioni e sta per essere 'esportato' anche in una federazione del nord Italia. A breve se ne saprà di più».

Il dramma dei femminicidi.

«Non è possibile sentire ogni giorno di una o più violenze sulle donne. E, da questo punto di vista, non c'è nessuna isola felice. Il Sud è come il nord e tutto il Paese è accomunato dalla violenza. è chiaro che, di fronte a questi episodi, dovremo impegnarci molto di più per diffondere messaggi positivi, educare alla convivenza tra i generi, alla sana gestione della sfera emotiva e incidere sulla cultura delle giovani generazioni. Le BCC sono sempre pronte a sostenere progetti finalizzati alla crescita della coesione sociale delle comunità».