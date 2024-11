Carabinieri a caccia di cibi e bevande non adeguatamente conservati

Roma – Blitz dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni in 500 stabilimenti balneari italiani. I controlli hanno riguardato la conservazione dei prodotti alimentari (surgelati, frutta fresca, pasti precotti) venduti dagli esercenti. Un centinaio di strutture sono risultate non in regola. I titolari sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Centocinquanta le violazioni accertate: sequestrate 24 cucine e depositi di alimenti, per un valore di due milioni di euro. Comminate sanzioni amministrative per 100mila euro. Duecentosette le ispezioni compiute al Sud. Sessantacinque i controlli in Calabria. Tra i casi più gravi, il sequestro disposto dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza di un punto ristoro dotato di cucina e deposito in pessime condizioni igienico-sanitarie. (rc)