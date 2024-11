Vasta attività di prevenzione della Questura di Vibo Valentia sulla costa tirrenica e nell’entroterra. Trentotto persone denunciate in stato di libertà.

VIBO VALENTIA - La Squadra Mobile di Vibo Valentia, coadiuvata dalla Squadra Volante con le unità cinofile anti-esplosivo ed antidroga e l'impiego degli equipaggi del reparto "Prevenzione crimine Calabria centrale", nell'ambito di alcuni servizi straordinari di controllo del territorio, voluti da questore di Vibo, Angelo Carlutti, ha proceduto nelle ultime due settimane a monitorare i territori di Pizzo Calabro, Briatico, Tropea, Filandari, Soriano Calabro, Arena, Acquaro e Dasà.

I numeri. Attraverso l'impiego di 124 pattuglie, la polizia ha provveduto a controllare e identificare 1432 persone, fermando oltre mille veicoli ed elevando sanzioni al codice della strada nei confronti di 233 utenti. Ben 38, invece, le persone denunciate in stato di libertà, mentre le perquisizioni personali e domiciliari sono state 52. Sono poi 60 i provvedimenti di diniego della licenza per il porto di fucile, mentre 30 sono stati i provvedimenti di revoca di licenze per armi gia' rilasciate e per le quali sono venuti meno i requisiti di legge. Sono 12, infine, i dinieghi di rilascio di licenze per l'esercizio dell'attività' di raccolta di giochi e scommesse. I controlli della polizia su tutto il territorio provinciale continueranno nei prossimi giorni.

Droga in casa, arrestato giovane di Vibo Marina. Nell'ambito di una perquisizione domiciliare, la Squadra Mobile, diretta da Orazio Marini, ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, G. C., 24 anni di Vibo Marina. La polizia ha rinvenuto nella sua abitazione tre involucri di cellophane contenenti diversi quantitativi di sostanza stupefacente ed un involucro con poco più di 230 grammi di marijuana. Le modalità di detenzione, la divisione in dosi, nonchè il ritrovamento di un bilancino di precisione, fanno supporre che la detenzione fosse finalizzata allo spaccio. In attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, su disposizione del pm Santi Cutroneo, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.