Il presidente Francesco Talarico ha convocato il Consiglio regionale per lunedì prossimo 17 marzo, alle ore 12.00.

I lavori si apriranno, come è ormai consuetudine, con il Question Time (10 le interrogazioni a risposta immediata iscritte all’ordine del giorno).

Nella stessa seduta, l’Assemblea affronterà il tema dei fondi comunitari su cui verterà il successivo dibattito.

Il Consiglio si occuperà quindi della proposta di provvedimento amministrativo n. 257/9^ d’iniziativa della Giunta: “Regolamento regionale di disciplina delle modalità di ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006”, di cui è relatore il consigliere Tilde Minasi. Il Regolamento disciplina i criteri concordati tra la Regione e le organizzazioni sindacali in materia di incentivi al personale per l’attuazione di interventi relativi ai lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione.

I lavori dell’Aula - che saranno preceduti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi convocata alle ore 11.00 - si concluderanno con le valutazioni ed eventuali relative determinazioni in merito alla legge regionale 39/95.