Due le operazioni che hanno visti impegnati i mezzi navali del soccorso marittimo

CORIGLIANO CALABRO (CS) - Giornata di grande lavoro per gli uomini della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro. Due le operazioni portate a termine. Nella prima, effettuata sul litorale di Schiavonea, è stata recuperata una imbarcazione a remi con a bordo 5 persone. A causa del forte vento il natante ea stato spinto lontano dalla riva e nonostante gli sforzi gli occupanti non riuscivano a riportare la barca verso la spiaggia. Sono stati gli stessi occupanti dell’imbarcazione a chiedere aiuto alla Capitaneria con una telefonata al numero di emergenza. I 5 sono stati raggiunti da una motovedetta e trainati fino al porto. A Rossano, in località Lido Sant’Angelo la Capitaneria di porto è intervenuta per portare in salvo i tre occupanti di un catamarano che si era ribaltato sempre a causa del forte vento. Sono stati tutti tratti in salvo.