Code per centinaia di metri nell’area industriale, 20 minuti d’attesa per entrare e gustare hambuger con bibita e patatine fritte. Il punto ristoro costituisce un indotto anche per il centro commerciale adiacente

Preso d’assalto il McDonald’s nel giorno di inaugurazione. File di centinaia di metri nell’area industriale di Corigliano Rossano. In coda già dal pomeriggio per gustare hamburger, bibite e patatine fritte. Centinaia di persone in fila per ritirare le pietanze: ragazzi, genitori e anziani. E i tempi d’attesa si sono dilungati anche oltre i venti minuti. Ciò ha consentito ai tanti presenti un giro al centro commerciale adiacente.

Il McDonald’s infatti, oltre a una opportunità di lavoro per i 65 neo assunti può costituire un valido indotto per il centro commerciale “I Portali” che da qualche anno soffre la crisi aggravata dalla fase pandemica. Molti operatori commerciali stanno pensando di prolungare l’orario di chiusura e di protrarlo fino a tarda sera. Il McDonald’s chiude le saracinesche alle 24. Mentre ancora oggi, all’ora di pranzo nuovi incolonnamenti di auto e file all’ingresso.