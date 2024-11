In una maestosa e suggestiva cerimonia, si è celebrato stamani il passaggio di consegne nell'area della Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano. Con la partecipazione di autorevoli personalità delle autorità marittime, civili e religiose di Corigliano-Rossano e delle località circostanti, il comandante uscente Francesco Cillo ha ceduto il testimone al nuovo comandante, Francesco Esposito. L'evento ha goduto della presenza di illustri ospiti, tra cui il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, e il presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, l'ammiraglio Andrea Agostinelli.

Il cerimoniale si è aperto con i riti e i saluti distintivi della tradizione marittima. Francesco Esposito, un Capitano di fregata di 49 anni, è ora il nuovo comandante della Capitaneria di Porto - Guardia costiera di Corigliano-Rossano, suscitando con orgoglio la soddisfazione della comunità locale, in quanto è il primo comandante originario di Corigliano ad assumere questa importante responsabilità nell'ambito dell'autorità militare marittima locale. Nel corso della sua carriera, il Comandante Esposito ha prestato servizio in diverse sedi portuali, tra cui Termoli, nel Molise, dal 2003 al 2011, quindi ha guidato l’Ufficio circondariale marittimo di Monopoli, in Puglia, dal 2011 al 2014, per poi assumere il comando della sede di Cagliari, in Sardegna, fino al 2019. Infine, ha ricoperto il ruolo di comandante in seconda presso la Capitaneria di Porto di Taranto.

D'altra parte, il comandante uscente, Francesco Cillo, dopo un proficuo biennio dedicato alla supervisione e al contrasto all'abusivismo demaniale lungo la costa della Sibaritide, che ha visto numerose demolizioni, e alla lotta alla pesca illegale, si appresta a intraprendere una nuova e prestigiosa esperienza al Comando generale della Marina a Roma. Francesco Cillo verrà ricordato con grande stima per il suo scrupoloso e instancabile impegno. Tra i momenti più significativi del suo mandato, va sottolineata la sua sensibile gestione degli sbarchi di migranti all'interno del Porto di Corigliano.