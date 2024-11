Nella puntata andata in onda su LaC le speranze e i progetti per le vacanze di chi passeggiava tra le vie dello shopping romano

Sogni, speranze, voglia di socialità e qualche preoccupazione: gli italiani guardano al Natale confidando di trovare sotto l’albero pace e serenità, ma non disdegnano regali materiali.

Nello speciale de La Capitale andato in onda ieri sera su LaC abbiamo raccontato gli umori di chi nelle strade romane dello shopping passeggiava alla ricerca del regalo perfetto o semplicemente gustando un po’ di atmosfera natalizia. Dal bellissimo albero di led che svetta su Trinità dei Monti, passando per le vie del lusso di via Condotti e poi passeggiando per la più commerciale via del Corso, è un tripudio di luci e colori. Nei negozi di lusso tornano le file all’ingresso, soprattutto di stranieri; nelle piccole boutique su molte vetrine ci sono cartelli di offerte e promozioni, ma la maggior parte delle buste di chi ha fatto acquisti sono delle grandi catene internazionali dove soprattutto i più giovani comprano regali per sé e per gli amici.

Scarpe e borse sono in cima alla lista dei desideri degli intervistati; immancabile il tradizionale profumo da mettere sotto l’albero, così come creme e prodotti per la barba; libri, pigiami ed intimo rimangono una certezza. Molti ci dicono che stanno solo dando un’occhiata per farsi un’idea per poi acquistare quando arriveranno le tredicesime, qualcuno confessa che comprerà online; la maggior parte si fa guidare dall’istinto, in pochi hanno una lista ben precisa da seguire.

Ma il regalo che sembra andare per la maggiore è il viaggio: dopo due anni di restrizioni per il Covid questo sarà il primo Natale in cui si potrà tornare alle tavole numerose e a viaggiare in tranquillità. Le località sulla neve sono le più gettonate per chi partirà anche se non manca chi preferisce i posti al caldo o le città d’arte. Tutti però sembrano essere d’accordo su una cosa: Natale con i tuoi e Capodannco con chi vuoi, amici e compagni/e inclusi.