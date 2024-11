Gli orti sono stati assegnati a 100 anziani che ne hanno fatto richiesta e rappresentano un contrasto alla marginalità e all'esclusione sociale, oltre che un piccolo sostegno al reddito per le famiglie coinvolte

Sono 122 gli orti urbani che l'Anteas di Cosenza ha messo a disposizione gratuitamente di anziani autosufficienti grazie alla disponibilità del Comune e al finanziamento di Unicredit Fundation. Gli orti sono stati assegnati a 100 anziani over 65 che ne hanno fatto richiesta e rappresentano un contrasto alla marginalità e all'esclusione sociale degli anziani, oltre che un piccolo sostegno al reddito per le famiglie coinvolte. A Cosenza, ogni giorno, i pensionati, armati di zappe, rastrelli e stivali di gomma, si recano presso gli orti solidali per coltivare un piccolo pezzo di terra. Pomodori, zucchine, fragole e melanzane regalano colore a spazi che altrimenti sarebbero inutilizzati. I neo coltivatori hanno potuto seguire degli incontri formativi volti ad acquisire competenze nelle pratiche agricole biologiche, nel rispetto degli equilibri dell'ecosistema locale. I prodotti eccedenti l'autoconsumo saranno inoltre venduti al mercato settimanale Gruppi d'acquisto solidale. Dei 122 orti 67 sono coltivati nello spazio verde della Città dei Ragazzi, 15 sono stati realizzati a Castrolibero e altri 40 sono stati, recentemente, allestiti nei terreni dell'istituto agrario.