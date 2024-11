Dopo il malore di ieri l'esponente del PD ha deciso di firmare le dimissioni e ritornare nella Capitale dove ad attenderlo ci saranno i medici che lo seguono abitualmente

Luigi Berlinguer lascia l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per tornare a Roma. La decisione è stata presa dallo stesso Berlinguer che dopo lo spavento di ieri e il conseguente ricovero d’urgenza in ospedale ha optato per un ritorno a Roma. Le sue condizioni nelle ultime ore sembrano essere migliorate tanto che l’esponente politico del PD ha firmato le dimissioni e in ambulanza farà ritorno nella Capitale dove ad attenderlo ci saranno i medici che lo seguono abitualmente.

Berlinguer era arrivato ieri in Calabria per partecipare ad un seminario all’Unical ma una volta sceso dal treno ha accusato un malore, forse un blocco intestinale, che ne aveva consigliato l’immediato ricovero. Poi nella serata di ieri le sue condizioni si sono stabilizzate e da qui la decisione di fare ritorno a Roma.

Francesco Pirillo