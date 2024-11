Rosy Bindi, ex presidente del Partito Democratico, deputata per sei legislature, più volte ministro, già vicepresidente della Camera, sarà a Cosenza martedì 10 maggio per un dibattito organizzato nell’auditorium del Liceo Telesio sulla figura di Giuseppe Dossetti, politico e sacerdote. All’iniziativa, in programma alle ore 10, interverrà il Vescovo della Diocesi San Marco-Scalea Leonardo Bonanno.