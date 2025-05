Lo scrittore Gioacchino Criaco ha tenuto a battesimo la 16ma edizione di Music for Change, il contest organizzato dall’associazione Musica contro le mafie sotto la direzione artistica di Gennaro De Rosa. L’appuntamento si articola in due settimane dense di eventi ed ospiti prestigiosi e si sviluppa lungo una duplice traccia, quella dei talenti artistici emergenti e quello dell’impegno civile, con nove panel focalizzati su tematiche di stretta attualità socio-culturale e rivolti agli studenti degli istituti superiori. Il primo ha registrato la presenza degli studenti del Liceo Telesio e dell’Istituto Da Vinci-Nitti. Disuguaglianze e Marginalità il titolo del primo incontro che ha avuto appunto protagonista l’autore di apprezzati best seller tra i quali Anime Nere, da cui è stato tratto anche il pluripremiato film del regista Francesco Munzi.

Il passo differente della società

«Quello di cui mi sono sempre occupato sono proprio le marginalità, e le conseguenze che si riverberano sulla società nel tenere appunto in disparte certi ambiti – ha detto tra l’altro Criaco - È un po’ quello che è accaduto col fenomeno criminale calabrese, ma anche con altri fenomeni criminali: sono il frutto di una società in cui vari ambiti sociali seguono passi differenti. Se ne parla spesso, ma le sole parole non hanno potuto impedire la crescita di una sorta di muro tra le due diverse società. Quindi il rischio serio che noi corriamo è la costante presenza di due mondi e ogni volta che questi si intersecheranno, non lo faranno per atto d'amore ma solo perché c'è un problema che migra da un ambito all'altro. È una situazione tragica – ha detto ancora Criaco - lo è soprattutto in territori non eccessivamente sviluppati come quello calabrese, ma non è solo un problema del territorio calabrese».

Prestigiosi ospiti

Moni Ovadia, Rosy Bindi, Giorgio Mottola, il magistrato Ida Teresi e l’inviato di Striscia la notizia Pinuccio, alcuni degli altri personaggi attesi nei quotidiani incontri con i ragazzi programmati al Museo delle Arti e dei Mestieri del centro storico di Cosenza. Da venerdì 23 maggio poi si apriranno le audition per i musicisti che ambiscono a salire sul podio del premio artistico. Questo il programma completo della manifestazione, comprensivo di quello d’esordio consumato appunto, nella giornata di oggi 19 maggio.

LUNEDÌ 19 MAGGIO: Ore 9,30 – Panel su “Disuguaglianze e Marginalità” dal titolo “Criminalità e Criminalizzazione. Un racconto tra “Gente in Aspromonte” e “Anime nere” con Gioacchino Criaco (scrittore). Ore 11,30 – Panel su “Lavoro e Dignità” dal titolo “Da grande voglio fare l’influencer”: il lavoro tra passato, presente e futuro con Francesca Coin (sociologa e saggista), Damiano Giordano (Content creator e comico), Domenico Lamanna (Illustratore e Content creator). Ore 14,30 – I libri di “Culture for Change” – “Che colpa ne ho se sono nato in Congo all’ombra di un mango” con Eva Crosetta.

MARTEDÌ 20 MAGGIO: Al MAM - Ore 9,30 – Panel su “Migrazioni e Popoli” – Oltre la notizia: contronarrare il medioriente tra indagine, territorio e linguaggi artistici, con Moni Ovadia (attore, regista, musicista e attivista politico), Giorgio Mottola (Giornalista ed inviato di “Report”); Valeria Rando (giornalista freelance in Libano). Ore 11,30 – Panel su “Cittadinanza digitale e Cyber Risk” dal titolo “Non vedo, non sento, non posto: le mafie al tempo dei social” con Marcello Ravveduto (storico e saggista, docente UNISA), Roberta Mestichella (responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione Polizia Postale). Ore 14,30: I libri di “Culture for Change”, “Il futuro e la memoria – Shoah, Antisemitismo e Generazione Z” con Ariela Piattelli.

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO: Al MAM - Ore 9,30 – Proiezione documentario più Talk – “Magda – Mattarella il delitto perfetto”, con Giorgia Furlàn (regista). Ore 14,30 - I libri di “Culture for Change” – “L’ecovandalo” con Simone Ficicchia.

GIOVEDÌ 22 MAGGIO: Al MAM - Ore 9,30 – Panel su “Migrazioni e Popoli” dal titolo “Raccontando Gaza: scrivere al tempo della guerra”, con A Tef Abu Saif (scrittore, ex ministro della Cultura palestinese). Ore 11,30 – Panel su “Ambiente ed Ecologia” dal titolo “Inquinamento: ne abbiamo pieni i polmoni! Storie dell’ILVA di Taranto” con Pinuccio (inviato di Striscia la notizia) e Raffaele Cataldi (scrittore ed attivista). Ore 14, 30 – I libri di “Culture for Change” – “Sister resist. 20 storie di resistenza e di sorellanza nel mondo della musica” con Clarice Trombella. Ore 16 – Examination Music for Change 16th – con Michele Monina, Stefano Amato, Marco Danelli, Lucia Monina, Cecilia Cesario, Gennaro De Rosa.

VENERDÌ 23 MAGGIO: All’Auditorium Guarasci – Ore 9 – Audition “Stay or Go” – Music For Change 16th Award (prima parte), con i 21 semifinalisti della 16esima edizione. Conduce Giorgieness. In giuria: Michele Monina, Stefano Amato, Lucia Monina, Marco Danelli, Cecilia Cesario. Ore 9,30 (al MAM) – Panel su “Resistenze e Democrazia” dal titolo “Giustizia e Costituzione: dalla ‘separazione dei poteri’ alla separazione delle carriere” con Ida Teresi (Sostituto procuratore nazionale antimafia) e Rosy Bindi (docente, ex politica già presidente commissione parlamentare antimafia). Ore 11,30 (al MAM) – Panel su “Parità di genere” dal titolo “Donna, vita, libertà: un inno dall’Iran al resto del mondo”, con Maysoon Majidi (attivista e documentarista iraniana), Parisa Nazari (mediatrice culturale). Ore 14,30 (al MAM) – I libri di “Culture for Change” – “Hikikomori” con Ariela Rizzi. Ore 16 (al MAM) – Examination – Music for Change 16th – con Michele Monina, Stefano Amato, Marco danelli, Lucia Monina, Cecilia Cesario, Gennaro De Rosa.

SABATO 24 MAGGIO: Ore 9 – (all’auditorium Guarasci) – Audition “Stay or Go” – Music for Change 16th Award (seconda parte) con i 21 finalisti della 16esima edizione. Conduce Giorgieness. Ospite: Giulia Mei. In giuria: Michele Monina, Stefano Amato, Lucia Monina, Marco Danelli, Cecilia Cesario. Ore 9,30 (al MAM) – I libri di “Culture for Change” – “Tanti auguri, 70 anni di tv, 100 anni di radio” con Marco Carrara (giornalista, autore e conduttore TV). Ore 11,30 (al MAM) – I libri di “Culture for Change” – “Cent’anni di compagnia. La radio 1924-2024” con Savino Zaba (conduttore tv e radio, attore). Ore 21 – (al MAM) – Voices For Change. A cura di Rosario Canale e Cecilia Cesario.

Il Sound Village

Da domenica 25, poi, e fino al 30 maggio, nel parco d’Arte Alt Art (ad Arcavacata di Rende) si apre una fase totalmente diversa, la fase del Sound Village con un’altra intensa settimana che condurrà direttamente ai “Words&Awards” di “Music for Change 16th” in programma sabato 31 maggio alle ore 21 con la cerimonia conclusiva al teatro Rendano che vedrà la partecipazione, nel corso dello spettacolo, di ospiti come Federico Zampaglione dei Tiromancino, Mezzosangue e Francamente. Conduce la serata finale Gabriella Martinelli.