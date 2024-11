La paradossale vicenda nel corso degli scavi per l'interramento della rete elettrica. A delimitare il cantiere solo alcuni arbusti che non sono serviti ad avvertire del pericolo

Altro che coni in plastica o transenne in ferro. A Cosenza la rivoluzione ambientalista propone di delimitare i cantieri, utilizzando il verde di alcuni arbusti. Anche se per la verità, il sistema non si è rivelato particolarmente efficace. Giacché, durante i lavori di riempimento di una traccia scavata per consentire l'interramento di una serie di cavi elettrici, un giovane studente è finito nella buca colma di cemento fresco, è il caso di dirlo, con tutte le scarpe.

Scherzi a parte la vicenda è paradossale. E grave. Il ragazzo, infreddolito e un po' stordito, con l'aiuto di un paio di passanti, è riuscito a tirarsi fuori. Ma nella trappola poteva cadere anche una persona anziana, una delle tante residenti in questo quartiere popolare, il rione Vaglio Lise di Via Popilia.





Salvatore Bruno