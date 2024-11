Ieri sera assemblea degli occupanti, determinati a non lasciare l'edificio di proprietà dell'Aterp in cui abitano dal novembre scorso

Le anticipazioni giornalistiche hanno messo in allarme gli occupanti del palazzo Aterp di Via Savoia nel centro di Cosenza, determinando la sospensione delle procedure di sgombero da parte della questura, programmate per questa mattina all’alba.

La notizia era filtrata nel primo pomeriggio di ieri. Le famiglie prive di un alloggio, che dal 20 novembre scorso hanno preso possesso dell’edificio, si sono riunite in un’assemblea alla quale hanno partecipato anche i militanti del comitato Prendocasa, di Cosenza in Comune, con la partecipazione di Valerio Formisani, e di altre associazioni, preannunciando la volontà di resistere ad un eventuale intervento della polizia.

Il rischio che si giungesse ad uno scontro con problemi di ordine pubblico ha determinato il congelamento delle operazioni di sgombero.

Salvatore Bruno