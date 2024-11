L’animale, riferisce una nota della Forestale, è uno dei mammiferi più esposti al rischio di estinzione. La sua conservazione rappresenta una sfida che implica la tutela della biodiversità, dell'integrità, e della continuità degli ecosistemi

Un esemplare di lontra è stato trovato privo di vita a San Marco Argentano, lungo la statale 283, nei pressi dell'alveo del fiume Fullone. L'animale è morto dopo essere stato investito da un'automobile. Sul posto è intervenuto il personale del servizio veterinario dell'Asp e del Corpo forestale dello Stato di Montalto Uffugo. La carcassa dell'animale è stata portata nell'Istituto zooprofilattico di Cosenza per gli accertamenti di natura biologica.

"La lontra - riferisce in una nota il Corpo forestale - è uno dei mammiferi più esposti al rischio di estinzione in Italia e in Calabria. Essendo un predatore al vertice della catena alimentare di ecosistemi acquatici ad elevata produttività primaria e secondaria, la sua conservazione rappresenta una sfida che implica la tutela della biodiversità, dell'integrità, e della continuità degli ecosistemi. Il ritrovamento dell'esemplare, il primo in questa area, rappresenta un dato importante per la presenza dei mammiferi in zona".