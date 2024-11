Cinque persone denunciate e multate dai carabinieri. Comodamente sedute sotto l’ombrellone gestivano piazze in cambio di

COSENZA - Cinque parcheggiatori abusivi, che conducono la propria attività "imprenditoriale" a Cosenza, in piazza Mancini, sono stati denunciati dai carabinieri per invasione e occupazione di suolo e multati. I cinque, con tanto di sedia e ombrellone, si comportavano come proprietari dell'area, smistando le auto per riscuotere "l'offerta". Secondo i carabinieri l'incasso può raggiungere anche i 500/600 euro al giorno. Due, dopo la denuncia, sono tornati al "posto di lavoro" e nuovamente sanzionati. (ab)