COSENZA - Si è insediato il nuovo Questore di Cosenza. Si tratta di Luigi Liguori, che sostituisce Alfredo Anzalone, trasferito a Salerno. Liguori, che ha 29 anni di servizio, ha lavorato in Liguria, Lazio e, più di recente, per molti anni, in Puglia, sia in ambito investigativo che come reggente della zona di polizia di frontiera di Bari. Liguori è originario di Corigliano Calabro.