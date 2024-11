Anche quest’anno, la magia del Natale ha invaso le strade di Cosenza grazie allo spettacolo offerto dalla Wolf Street Band di Rosso Silano. In particolare, la vigilia di Natale si è trasformata in un’esplosione di colore e ritmo, grazie alla coinvolgente parata trainata dalla formazione musicale dei TAKABUM insieme a majorettes e trampolieri. Come da tradizione consolidata, il cuore di Cosenza è stato invaso da una folla entusiasta pronta a condividere auguri e brindisi in attesa del cenone di Natale.

L’aperitivo della vigilia è diventato uno status per l’intera città, e lo storico Liquorificio 1864 anche in questa occasione ha ribadito l’autenticità di Rosso Silano, aperitivo calabrese nato dalle erbe e radici di Amaro Silano, con la consueta attività di marketing #FuoriDalBranco, che ha omaggiato la città con uno spettacolo itinerante inaspettato.

In un’originale guerrilla urbana, la Wolf Street Band ha abbracciato il centro città con un sound potente e travolgente, colorando di “Rosso Silano” l’atmosfera natalizia e animando strade, aperitivi, locali e ogni angolo della città.