Palazzo dei bruzi è in procinto di pubblicare una nuova gare per la distribuzione delle risorse ricevute dalla Protezione Civile e destinate alle famiglie disagiate

Il settore welfare del Comune di Cosenza è in procinto di pubblicare un nuovo bando per la distribuzione, alle famiglie disagiate, di altri settantamila euro in buoni spesa, destinati ad alleviare le sofferenze dei nuclei più in difficoltà e pesantemente colpiti dall'emergenza coronavirus.

Fondi governativi

Si tratta di una quota delle risorse messe a disposizione dal Governo con ordinanza della Protezione Civile nazionale. Nel complesso a Palazzo dei Bruzi sono giunti poco più di 472 mila euro.

Servizio di assistenza alla compilazione

Nell'avviso saranno riportati termini e modalità di presentazione delle istanze mentre allo sportello degli uffici municipali di Via degli Stadi, secondo quanto si è appreso, sarà disponibile un servizio di sostegno per la compilazione della domanda: nell'ambito delle precedenti procedure, diverse richieste sono state scartate poiché incomplete o carenti di documentazione.

Controlli incrociati

Tutte le istanze saranno poi passate al setaccio, anche incrociando i dati con l'Inps per evitare che l'aiuto venga percepito anche da persone già beneficiarie di altre forme di sostegno o sulla base di dichiarazioni mendaci.