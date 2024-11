Per l’occasione, le agricoltrici di Confagricoltura distribuiranno clementine in cambio di un'offerta libera

“Insieme per la Libertà” è l'iniziativa con la quale l'Amministrazione comunale risponde all'invito dell'ANCI che, in occasione del 25 novembre, Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, raccoglie i Comuni intorno al progetto #stopviolenzadonne. L’assessore Spadafora Lanzino ha rinnovato l'invito a partecipare in massa alla manifestazione programmata per la serata di venerdì. «Questa solidale catena umana – è scritto in una nota - da Piazza dei Bruzi muoverà verso le fontane di via Arabia per ribadire con forza il proprio NO alla violenza di genere».

Contemporaneamente, per il quarto anno consecutivo, le agricoltrici di Confagricoltura distribuiranno clementine in cambio di un'offerta libera, in Piazza 11 Settembre. Il ricavato verrà versato ai centri antiviolenza. «La violenza sulle donne - ha sottolineato la presidente nazionale di Confagricoltura Donna, Gabriella Poli - è una delle forme più gravi di violazione dei diritti umani. Abbiamo scelto le clementine quattro anni fa come simbolo contro la violenza di genere in onore di Fabiana Luzzi, la sedicenne massacrata e bruciata viva dall'ex fidanzato, a Corigliano Calabro, proprio in un agrumeto, e di tutte le altre donne che hanno perso la vita per via di una mano che consideravano amica».