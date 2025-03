Il noto attore romano in Calabria per assistere al match valido per il 31esimo turno di Serie B

Una Tribuna Rossa Sud particolarmente VIP per Cosenza-Pisa. Fra tante facce conosciute sbuca anche Paolo Calabresi, noto attore romano. Il motivo è presto detto: il figlio, Arturo, gioca nel Pisa. Una lunga trasferta in stile genitore di scuola calcio dunque per l’attore che interpretò Biascica nella serie tv Boris. Attore di teatro, comico, Calabresi ha una lunga storia da “imbucato negli stadi”. Perlopiù come sosia di Nicholas Cage.

Cosenza-Pisa, Calabresi al Marulla (come padre di Arturo)

Già, perché sia durante un Roma-Milan 2-2 sia durante un match dei giallorossi, di cui è tifoso, contro il Real Madrid al Bernabeu, Calabresi venne accreditato come Nicholas Cage. Un aneddoto che Calabresi ha raccontato durante il podcast “Tintoria”, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, un paio d’anni fa. Per Cosenza-Pisa, invece, Calabresi si presenta come padre di Arturo. Che però non parte titolare.

Una giornata comunque diversa per l’attore, che dall’Olimpico e dal Bernabeu è arrivato fino al “Marulla”. Paolo Calabresi sugli spalti del “Marulla” sembra una notizia uscita semplicemente per creare engagement a pagine social ironiche. Invece è la realtà di un pomeriggio in quel del capoluogo bruzio, mentre in campo i Lupi di Belmonte e Tortelli cercano la vittoria in uno stadio semivuoto contro la seconda in classifica. Forse sarebbe stato meglio se fosse stata una realtà parallela e non la dura realtà dei tifosi del Cosenza.