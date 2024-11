Arrivano le comunicazioni ufficiali della giunta Manna e del rettore Crisci. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo bruzio il prossimo primo luglio

Il rettore dell’Università della Calabria Gino Crisci ha deciso di concedere il patrocinio dell’ateneo di Arcavacata al Cosenza Pride in programma il primo luglio prossimo. A renderlo noto è l'organizzazione dell'evento: «Tale decisione – si legge in una nota - è scaturita dal riconoscimento del valore culturale e sociale della manifestazione e degli eventi che l'accompagnano, riconfermando il sostegno e la collaborazione del massimo istituto culturale della provincia cosentina alla lotta alle discriminazioni in uno spazio accogliente verso tutti. Il Pridecs – è scritto ancora nel comunicato - continua quindi il suo cammino verso la parata finale del primo luglio raccogliendo nuove adesioni e nuovi partner importanti.



L'Unical va ad unirsi a Provincia di Cosenza, Regione Calabria, San Fili, Spezzano Sila, San Giovanni in Fiore e Falconara. E sembrano certi anche i patrocini di Aiello Calabro e Rovito che hanno contattato - così come tante associazioni attive nel territorio - il Comitato Pride affermando la loro totale condivisione dei valori espressi nel documento politico». Anche il comune di Rende ha deciso di patrocinare l’evento. La delibera, proposta dall'assessora Marina Pasqua è stata votata ed approvata dalla giunta guidata da Marcello Manna. «Il primo atto da assessora all'indomani della mia nomina - ha affermato Marina Pasqua - fu quello di adoperarmi affinché Rende patrocinasse il primo pride della Calabria. Oggi, dopo quasi tre anni rinnoviamo il nostro appoggio, aderendo agli eventi che sfoceranno nella manifestazione del primo luglio e lo facciamo alla vigilia della giornata internazionale contro l'omofobia».

Salvatore Bruno