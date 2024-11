Con l'arrivo dei venditori di piante, terracotte e vimini apre i battenti l'edizione 2017. Diversi appuntamenti collaterali programmati dall'amministrazione comunale. Scuole chiuse dal 15 al 18 marzo

Venditori di vimini, di terracotte e ceramiche artistiche, alberi da frutto e fiori in vaso come da tradizione sono stati i primi a giungere a Cosenza per la tradizionale Fiera di San Giuseppe e ad occupare gli spazi loro assegnati, ubicati tra Via Cesare Baccelli e l’area della vecchia stazione ferroviaria, nel primo tratto di Lungo Crati De Seta e nella zona nord di Viale Mancini. Nel complesso sono attesi circa 500 espositori. Da mercoledì 15 marzo la Fiera di San Giuseppe entrerà nel vivo con l’arrivo dei venditori di merce varia, come abbigliamento, prodotti alimentari, articoli di bigiotteria e articoli etnici, dislocati su Viale Mancini dove troveranno collocazione anche i venditori di lampadari. Gli espositori di piatti si sistemeranno, invece, su Via Sertorio Quattromani.

Alle Associazioni di volontariato no profit è stato assegnato lo spazio antistante il Piazzale del Centro Commerciale “I Due Fiumi”.

Gli espositori assegnatari di posteggio provengono da diverse regioni con una particolare prevalenza per i venditori provenienti da Sicilia, Puglia, Campania e Veneto oltre che, naturalmente, dalla Calabria. Nutrita, come sempre, la rappresentanza di espositori esteri, in particolare di Senegal, Bangladesh, Marocco, Perù, Ecuador.

La Fiera di San Giuseppe resta uno dei momenti più attesi dalla comunità cosentina. Evento plurisecolare dalla forte matrice identitaria, venne istituita nel 1234 da Federico II di Svevia. A quel tempo era denominata Fiera della Maddalena ed era una delle sette fiere che l’imperatore istituì nel Meridione per agevolare gli scambi commerciali proprio in quelle terre del Sud che si affacciavano verso l'Oriente.

L'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessore alla crescita economica urbana e alle attività economiche e produttive Loredana Pastore, ha organizzato, accanto alla parte più propriamente espositiva, una serie di attività collaterali, ricomprese sotto il titolo “Degustando la Fiera”, in programma nell'area del Caffè Letterario di Piazza Matteotti. Saranno inoltre riproposte le attività ludico-didattiche pensate per i più piccoli dal titolo “Bimbinfiera”. L’evento di protrarrà fino a domenica. Il sindaco Mario Occchiuto, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 15 al 18 marzo.

Salvatore Bruno