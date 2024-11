L'accordo, sottoscritto tra l'amministrazione di Palazzo dei Bruzi, l'Azienda Ospedaliera e la Galatea sostiene la donazione del prezioso alimento

Rinnovato a Palazzo dei Bruzi, il protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale di Cosenza, l’Azienda Ospedaliera e la banca del latte Galatea finalizzato a garantire, attraverso il corpo di polizia municipale, il servizio di raccolta domiciliare del latte materno

L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco Mario Occhiuto, dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Achille Gentile, accompagnato da Gianfranco Scarpelli, direttore del dipartimento materno-infantile e direttore della unità operativa complessa di neonatologia e terapia intensiva neonatale, e da Maria Pia Galasso, responsabile della banca del latte Galatea.

All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Jole Santelli, la consigliera comunale con delega al welfare Alessandra De Rosa, gli assessore Carmine Vizza e Michelangelo Spataro, il comandante della polizia municipale Giovanni De Rose.





Controlli rigorosi garantiscono la qualità del latte

Il servizio garantisce il ritiro a domicilio, in un raggio di settanta chilometri da Cosenza, di latte prodotto in eccesso dalle donatrici e destinato ai figli di donne che, al contrario, non ne producono. Il prezioso alimento, dopo la raccolta, viene sottoposto a controlli approfonditi e destinato ai piccoli ricoverati nel reparto di neonatologia oppure, all’occorrenza, viene consegnato a domicilio ad altre madri, sempre dalla polizia municipale ed in piena sicurezza.

