La sospensione dell'erogazione idropotabile è dovuta a lavori di manutenzione sulla condotta adduttrice dell'acquedotto Abatemarco

Sospensione dell'erogazione idropotabile in città per consentire i lavori di riparazione sulla condotta adduttrice dell'Acquedotto Abatemarco, a seguito di una rottura verificatasi in località Triscioli, nel Comune di Santa Caterina Albanese.

Lo ha comunicato al Comune di Cosenza, la Sorical precisando che «i lavori di riparazione sono attualmente in corso e che, ad ultimazione degli stessi, presumibilmente in serata, sarà ripristinata la completa funzionalità dell'Acquedotto.

A causa della sospensione dell'erogazione, si registrerà una riduzione della fornitura».