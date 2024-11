Gli agenti del nucleo decoro urbano della polizia municipale hanno sottratto il micino da morte certa con l'ausilio del carro attrezzi dell'Amaco

Un piccolo gesto, ma di grande civiltà. E' quello compiuto in via Simonetta a Cosenza dagli agenti del Nucleo Decoro Urbano della Polizia Municipale, coordinati dal loro responsabile, ispettore Luca Tavernise, protagonisti del singolare salvataggio di un gattino, infilatosi nel vano motore di un'auto parcheggiata.

L'intervento è stato provvidenziale per il micio: probabilmente, non sarebbe sopravvissuto alla messa in moto dell'automobile.

Una volta notata la presenza dell’animale nel vano motore dell'auto, sono state tante le telefonate alla sala operativa del Nucleo Decoro Urbano.

Gli agenti in servizio, agli ordini dell'ispettore Tavernise, sono subito accorsi sul posto ed hanno richiesto l'intervento urgente del carro attrezzi dell'Amaco per sollevare l'autovettura parcheggiata. L'ispettore Tavernise, coadiuvato dagli agenti Carmelo Lequoque e Mauro Zangari, ha raggiunto il malcapitato gattino cui, subito dopo, sono state apprestate le cure del caso presso il pronto soccorso per animali allestito in una sezione del canile municipale di Donnici.





L’attività del Nucleo Decoro Urbano della Polizia Municipale è particolarmente apprezzata dai cittadini, anche fuori dai confini territoriali, tanto da ricevere chiamate e segnalazioni non solo dall'hinterland cosentino ma anche da fuori provincia.





Salvatore Bruno