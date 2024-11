Giuseppe Mazzuca ricorda Fragale, storico dirigente del Pci e dei Ds di Cosenza nonché consigliere comunale della città bruzia nella metà degli anni Ottanta

«Addio compagno Gianpaolo. Ci ha lasciati Gianpaolo Fragale. Medico, consigliere comunale di Cosenza del Pci dal 1985 al 1990, poi passato nelle file del Pds, Ds e del Pd».

Le parole di Giuseppe Mazzuca ricordano Gianpaolo Fragale, storico dirigente del Pci e dei Ds di Cosenza, nonché consigliere comunale della città bruzia nella metà degli anni Ottanta.

«Gianpaolo è stato per me un secondo padre. Da sempre vicino alla gente e fra la gente, sia in qualità di medico, sia come dirigente politico. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Un abbraccio zio Gianpaolo, ti voglio bene».