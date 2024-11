Dirigente superiore della Polizia di Stato, in passato nella nostra regione ha già lavorato a Vibo Valentia e Reggio Calabria

Si è insediato il nuovo questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio. Pugliese, 55 anni, Dirigente superiore della Polizia di Stato, Conticchio proviene dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, Basilicata e Molise. E' laureato in giurisprudenza e si è specializzato in Criminologia clinica e psichiatrica forense all'Università di Bari. Sposato e padre di due figli, è in polizia dal 1988. Ha prestato servizio nel VII Reparto Mobile di Bologna, occupandosi della gestione di tmanifestazioni di Ordine Pubblico, tra cui i servizi di ordine pubblico in occasione dei Mondiali di calcio del 1990.

Ha lavorato poi alla Questura di Taranto come vice dirigente della Squadra mobile e alla Questura di Matera come dirigente della Squadra Mobile. Ha svolto servizio a Torino in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006 e nella Scuola della Polizia di Stato di Vibo Valentia come direttore. Conticchio è stato poi vicario nelle Questure di Gorizia, La Spezia e Campobasso e ad Agrigento, per la quale è stato in missione a Lampedusa impegnato nei servizi finalizzati a fronteggiare il massiccio fenomeno del flusso migratorio. Ha lavorato inoltre nel Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con l'incarico di Direttore della Divisione ispettori del Servizio dirigenti, direttivi ed ispettori. Prima di lavorare alla Polfer della Puglia, è stato dirigente reggente del Compartimento Polizia ferroviaria per la Calabria, con sede a Reggio.