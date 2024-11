Domani, venerdì 28 Marzo 2014, il primo dei tre incontri

Si tiene domani, 28 marzo, alle 15.30, nella biblioteca del consiglio dell'Ordine degli avvocati ''M.Arnoni'' di Cosenza, il primo dei tre incontri, organizzati dalla Camera Minorile di Cosenza, e curato dal comitato scientifico della stessa.

Un evento formativo ''seriale'', in cui si discutera' delle nuove modifiche in materia di diritti dei figli legittimi e naturali, che ha aboliscono sostanzialmente ogni distinzione. Il secondo appuntamento sara' il 4 Aprile, con l'incontro sul concetto di ''idoneita''' dell'ambiente familiare. Saranno presenti per questa occasione il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, Giuseppe Spadaro, e Mirko Stifano, giudice relatore della storica sentenza, emessa dal medesimo tribunale, che ha dato in affidamento temporaneo ad una coppia gay una bambina di tre anni. Ultimo appuntamento il 28 aprile, sul tema ''responsabilita' sociale dell'avvocato minorile e di famiglia''; una questione deontologica per un ruolo sempre piu' delicato, anche alla luce della possibilita', di recente introduzione, di ascoltare i minorenni nel corso di procedimenti che li riguardano. Nel corso di quest'ultimo incontro, inoltre, sara' proiettato il promo del video ''Educazione e legalita' tra mente e cuore'', girato da alcuni studenti delle Scuole Secondarie e curato dalla Camera Minorile Picena. Il filmato racconta di un processo penale minorile all'interno del Tribunale di Ascoli.

Lungo e quotato il parterre di ospiti che interverranno nel corso dei tre eventi: Oreste Morcavallo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, Luca Muglia, past presidente della Uncm, Antonio Pacillo, presidente della Camera Minorile cosentina, Monica Allevato, past president, Emanuela Folino, magistrato del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Rebecca Rigon, responsabile del settore civile dell'Uncm, Beatrice Magaro', magistrato del Tribunale ordinario di Cosenza, Claudio De Luca, docente presso l'Universita' degli Studi della Basilicata, la psicologa psicoterapeuta Anna Pia Ungaro e diversi membri del Comitato Scientifico della Camera Minorile ''G.Mazzotta''. Gli eventi sono patrocinati dall'Ordine degli Avvocati di Cosenza.