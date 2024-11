Tre giorni di confronto per la nostra terra, per l’Italia del Meridione. Tre convegni, che si terranno presso la Provincia di Cosenza.

Tre giorni di confronto per la nostra terra, per l’Italia del Meridione. Tre convegni, che si terranno presso la Provincia di Cosenza, dove analizzeremo, potendo contare sulla presenza di numerosi relatori provenienti dal mondo dell’università, della cultura e dell’associazionismo; l’attuale condizione economico-sociale del nostro Paese, alla ricerca di nuove prospettive di crescita che consentano al Meridione di uscire da ogni “questione”.

E’ necessario riscoprire la territorialità quale unica base ideologica su cui promuovere ogni intendimento politico che aspiri alla felicità comune. Le regioni del Meridione, la Calabria in particolare, stanno soffrendo gli effetti devastanti dell’azione politica di una classe dirigente ormai distante dai territori e dalle problematiche reali dei cittadini. Basti pensare allo stato di emergenza perpetua in cui versano alcuni settori cruciali della società quali sanità, gestione dei rifiuti e trasporti. Abbiamo un patrimonio paesaggistico e culturale unico al mondo da troppo tempo depauperato dalla malapolitica. E quando l’incapacità amministrativa regna sovrana a farne le spese sono soprattutto i cittadini.

Oggi occorre riaccendere i riflettori sulle comunità. Ripartiamo dall’ascolto, dal confronto e dalle proposte concrete. L’Italia ha bisogno di futuro e il futuro si coniuga con il Meridione.



Si inizierà il 13 marzo alle 17:00 presso la Sala Nova della Provincia di Cosenza con l’incontro “Il Meridione senza questione”, dove si discuterà dell’attuale situazione economica e sociale del sud del Paese, con il rettore dell’Università della Calabria Gino Mirocle Crisci e il docente dell’Università di Napoli Giuseppe Ferraro. Quest’ultimo è coautore, insieme al Presidente del Consiglio provinciale di Cosenza Orlandino Greco, del libro “L’Italia del Meridione”, edito da Talos Edizioni, che verrà presentato durante la serata. Concluderà il presidente della Provincia di Cosenza Mario Oliverio.



Si proseguirà il 14 marzo alle 09:00 presso l’auditorium “A.Guarasci” con l’incontro “Sud: antichi splendori sulla via della speranza” organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Milleventi. Interverranno il docente dell’Università di Napoli Giuseppe Ferraro, il segretario perpetuo dell’Accademia cosentina Coriolano Martirano, lo scrittore Pino Aprile, il caposervizio della Gazzetta del Sud Arcangelo Badolati, il docente dell’Università della Calabria Giancarlo Costabile e il presidente del Consiglio provinciale di Cosenza Orlandino Greco. Coordinerà i lavori la giornalista Bruna Larosa, concluderà il presidente della Provincia di Cosenza Mario Oliverio.



Il terzo e ultimo dibattito “Generazione sud-generazione zero” si terrà il 17 marzo alle 16:00 presso la Sala Nova della Provincia di Cosenza. Alcuni giovani impegnati quotidianamente nel mondo dell’associazionismo si confronteranno con i politici calabresi. L’evento sarà moderato dal giovane scrittore Davide Beltrano e interverranno il presidente dell’associazione CastroLiberaMente Marco Porcaro, lo studente di scienze storiche Francesco Viteritti, l’assessore del Comune di Trebisacce Dino Vitola e il presidente del Consiglio provinciale di Cosenza Orlandino Greco. Concluderà i lavori il presidente della Provincia di Cosenza Mario Oliverio.