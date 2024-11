Il palazzo della Provincia ospiterà incontri, tavole rotonde e workshop. L’avvio in programma il 26 ottobre

Tutto pronto per “Pol meeting 2022 - IX meeting nazionale della Polizia locale”, importantissimo evento di formazione per poliziotti e la Pubblica amministrazione, in programma dal 26 al 28 ottobre a Cosenza, nel prestigioso Palazzo della Provincia.

Nel cuore storico della città, tre giorni di incontri, tavole rotonde e workshop con la presenza di relatori d’eccezione, autorevoli figure del mondo della Polizia locale nazionale, professionalità di altissimo profilo e di tutte le più importanti e prestigiose aziende del settore.

In apertura, mercoledì 26 ottobre, saranno consegnati i premi Pol22. Riceveranno il prestigioso riconoscimento personalità del mondo della Polizia Locale che si sono distinte nel corso dell’ultimo anno. Coinvolte le scuole cittadine. Nell’ambito del progetto PolSchool, gli alunni delle quinte classi delle scuole primarie saranno protagonisti di un divertente progetto di educazione stradale: “diSEGNALI - Disegna il segnale stradale che vorresti vedere nella tua città”. Pol Meeting, nato da un’idea del gruppo laBconsulenze, è organizzato dall’agenzia di comunicazione strategica Lob&Partners, in collaborazione con diverse associazioni di categoria e con il patrocinio di enti locali e ordini professionali.