Durante l'esame di maturità indosseranno le visiere protettive da loro stessi fabbricate in laboratorio, con l'ausilio di stampanti 3D, nell'ambito del progetto Fab City, avviato in sinergia con il Comune di Cosenza all'Istituto Da Vinci-Nitti, con il coinvolgimento dei ragazzi delle classi quinte, iscritti all'indirizzo di grafica e comunicazione.

Due modelli differenti

Coordinati dai docenti Anna Merlo e Bruno Gioffré gli studenti, nel rispetto delle norme anti-Covid, hanno prima elaborato la progettazione e poi dato il via alla produzione vera e propria di due differenti modelli: uno basico, l'altro più sofisticato, orientabile e dotato di elastico e spugnetta per un maggiore comfort.

Massima protezione

La protezione è in plexiglas, mentre per il supporto è stato scelto un materiale bioplastico e compostabile, il PLA, derivato dall'amido di mais. «La nostra bussola sono stati alcuni studi pubblicati su una prestigiosa rivista di igiene ambientale - ha spiegato Anna Merlo, una delle coordinatrici del progetto - Queste visiere proteggono dalle ormai famose goccioline che fuoriescono dalle vie respiratorie e che, a contatto con altri soggetti, potrebbero veicolare il coronavirus. Siamo riusciti a realizzare un prodotto in grado di garantire un filtraggio pari al 96 per cento».

Progetti futuri

I modelli saranno indossati sia dai circa duecento maturandi, sia dai componenti delle sei commissioni convocate per le sedute d'esame. In progettazione anche una visiera di dimensioni ridotte per i bambini, da donare ai piccoli ricoverati nelle pediatrie ed agli alunni di elementari e medie, in vista del prossimo anno scolastico.

L'intervista al dirigente

Nell'intervista, il commento del dirigente scolastico del Da Vinci-Nitti, Damiano De Paola