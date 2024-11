In tutta Italia oggi 360 vittime: si tratta del numero più alto in questa quarta ondata. Nella nostra regione oggi il tasso di positività ha sfiorato il 30%

La Campania passa in zona gialla e la Valle d'Aosta in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che porterà le due Regioni al cambio di colore, rispettivamente da zona bianca e zona gialla. Il provvedimento alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni. Si salva per un soffio la Calabria che resta in zona gialla. Oggi la nostra regione ha registrato nel bollettino numeri alti sia per quanto concerne i contagi (3653) che i ricoveri (+16 nei reparti ordinari). Il tasso di positività è fisso 29,50%. Restano in giallo anche Lombardia e Veneto.

Covid Italia, il bollettino

Intanto il Covid continua la sua avanzata. Sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero più alto in questa quarta ondata. Nel bollettino odierno, sui 360 decessi, 27 sono riferibili a vari giorni scorsi ma registrati solo oggi. Sono 2.398.828 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 75.310 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 8.356.514 e i morti 140.548. I dimessi e i guariti sono invece 5.817.138, con un incremento di 125.199 rispetto a ieri. Sono 1.132.309 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.181.179. Il tasso di positività è al 16,4%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri. Sono 1.679 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 136 (ieri 156). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.019, ovvero 371 in più rispetto a ieri.